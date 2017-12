POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Lemberg (ots) - Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr wurde eine wurde im Rumbergring ein frischer Unfallschaden an einem Doppelstegmattenzaun festgestellt. Bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Wenden gegen das Zaunelement. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro zu kümmern. Die Stelle an der der Zaun beschädigt wurde, grenzt an eine Spielstraße.

