POL-PDPS: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen - Täter greift Zeuge an

Pirmasens (ots) - Am Freitagabend, gegen 22 Uhr wurde von einem Zeugen in der Emilienstraße beobachtet, wie ein Mann an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abtrat. Als der Täter bemerkte, dass der Zeuge die Polizei verständigt, griff er diesen an und stieß ihn um. Der Zeuge wurde dabei leicht an einem Arm verletzt. Der alkoholisierte, 36-Jährige Täter konnte von einer Funkstreife noch in Tatortnähe angetroffen werden. Es wurden insgesamt fünf beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Der gesamte Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung ca. 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell