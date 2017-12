POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Pirmasens (ots) - Am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr kam es an der Kreuzung Zweibrücker Straße / Turnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 22-Jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz wollte nach links in Turnstraße abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des ihm auf der Zweibrücker Straße entgegenkommenden VW Lupo. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, infolge dessen der 49-Jährige Lupo-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Lupo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den beiden PKW in Höhe von ca. 5500 Euro.

