POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 22.12.2017

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken / Verkehrsunfallflucht

Am 20.12.2017 zwischen 15:00 und 18:30 Uhr stieß in der Saarlandstraße auf dem Parkplatz an der Rennwiese ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den vorderen rechten Bereich eines geparkten grauen PKW Mercedes Benz und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Zweibücken unter der Tel. 06332/9760.

Zweibrücken / Diebstahl

Zwischen dem 20. und 21.12.2107 wurde in der Herzogstraße ein älterer Anhänger der Marke Westfalia entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Zweibrücken / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zwei Leichtverletzte und ca. 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern gegen 19:40 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße ereignete. Als dort ein 21-jähriger PKW-Fahrer vom Gelände eines Schnellrestaurants in die Gottlieb-Daimler-Straße einfuhr, missachtete er den Vorrang eines dort fahrenden 19-jährigen PKW-Fahrers, so dass beide Autos kollidierten. Durch den Anstoß wurden der 19-jährige Fahrer sowie seine 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

