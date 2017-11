POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 17.11.2017

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken / nach Ladendiebstahl ins Gefängnis

Durch einen Ladendetektiv wurde gestern gegen 12:30 Uhr ein 29-jähriger Kunde eines hiesigen Baumarktes in der Wilkstraße bei einem Diebstahl beobachtet. Der Langfinger hatte mehrere Lackstifte und einen Satz Akku-Schrauber-Bits im Wert von ca. 40 Euro eingesteckt und nicht bezahlt. Bei einer späteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 29-jährigen mehrere Haftbefehle bestanden. Er wurde daher in die hiesige Justizvollzugsanstalt verbracht.

Zweibrücken / versuchter Einbruch

Zwischen dem 10.11. und 16.11.2017 versuchte ein bislang unbekannter Täter die Hintertür einer Gaststätte in der Oselbachstraße aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der bei dem Einbruchsversuch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Zweibrücken / Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 15.11. und 16.11.2017 stieß in der Christoph-Knorr-Straße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den hinteren linken Bereich eines dort geparkten schwarzen PKW Toyota Avensis und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Gegen 17:00 Uhr hatte ein Zeuge ein Knallgeräusch wahrgenommen; möglicherweise steht dies in Zusammenhang mit dem Unfall. Aufgrund vorgefundener Spuren dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein helles Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell