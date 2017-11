POL-PDPS: Verkehrsunfall infolge Eisglätte - vier Pkw beteiligt

Pirmasens (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 6:25 Uhr geriet die Fahrerin eines BMW auf der Pirmasenser Bahnhofsbrücke offensichtlich infolge Eisglätte ins Schleudern und stieß zunächst mit der Fahrzeugfront gegen das Brückengeländer in Fahrtrichtung Bahnhof. Wegen der Glätte rutschte das Fahrzeug auf der abschüssigen Fahrbahn noch einige Meter weiter. Drei nachfolgende Pkw konnten nicht rechtzeitig abbremsen und kollidierten nacheinander mit dem querstehenden Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall mit letztlich vier beteiligten Pkw niemand. Der Schaden wird mit ca. 10.000.- Euro angegeben. Auch am Brückengeländer entstand Sachschaden.

