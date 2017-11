POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 16.11.2017

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken / Sachbeschädigung

Zwischen dem 14. und 15.11.2017 wurde in der Schwalbenstraße offensichtlich mit einem Luftgewehr auf ein Fenster der dortigen Spielstube geschossen. Dadurch wurde der Rollladen sowie die Fensterscheibe beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Zweibrücken / Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand gestern bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 14:30 Uhr auf der L 465 zwischen Zweibrücken und Mörsbach Höhe Heilbachhof ereignete. Dort überholte ein 61-jähriger PKW-Fahrer in einem Kurvenbereich trotz durchgezogener Mittellinie einen vorausfahrenden Transporter mit Anhänger, der jedoch gerade nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin und waren anschließend so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Zweibrücken / Verkehrsunfallflucht

Schnell geklärt werden konnte gestern eine Verkehrsunfallflucht, die sich kurz vor 20:00 Uhr in der Hofenfelsstraße ereignete. Dort stieß ein PKW-Fahrer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwa hundert Meter weiter stieß er erneut gegen einen PKW und fuhr auch hier einfach weiter. Aufgrund vorgefundener Spuren konnte der Fahrzeugtyp des Unfallverursachers ermittelt und das Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Gegen den Fahrer des PKW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro.

