Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Holzlager geht in Flammen auf

Backhaus und Feuerwehrmagazin blieben verschont

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Calw (ots)

Bad Liebenzell-Beinberg. "Glück gehabt", war das Fazit von Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend (27. Mai). Als die Brandschutzkräfte aus Bad Liebenzell, Beinberg und Maisenbach um 17:21 Uhr alarmiert wurden, hieß es, das Backhaus in der Höhenstraße in Beinberg brenne. "Es handelte sich aber um das angebaute Holzlager für das Backhaus", fasste Bad Liebenzells Kommandant und Einsatzleiter Thomas Bäuerle zusammen. Gleichwohl schlugen die Flammen bereits auf das Dach des Schlachthauses über, das in dem Gebäudekomplex ebenso wie das Feuerwehrmagazin integriert ist. Deshalb erhöhte der Kommandant die Alarmierungsstufe und ließ die Drehleiter aus Schömberg nachalarmieren, um den Löschangriff von oben zu unterstützen. "So konnte das Feuer eingedämmt werden, ehe es sich weiterfraß", verwies er auf das Öffnen des Daches durch die Kameraden der Nachbarwehr. Eine weitere große Herausforderung für die Feuerwehr war die vorherrschende Sommerhitze. Durch die zügige Einsatztaktik blieben Backhaus und Feuerwehrmagazin verschont. Mit der Wärmebildkamera kontrollierten die Brandschutzkräfte noch bis in den Abend die Einsatzstelle, um potenzielle Glutnester frühzeitig zu erkennen. Während das Backhaus auch im Inneren keine sichtbaren Schäden aufwies, zeugten Rußanhaftungen im angrenzenden Schlachthaus von dem Brandereignis wie der diensthabende stellvertretende Kreisbrandmeister Tido Lüdke feststellte. Zudem machten sich Kreisbrandmeister Bernd Meyer sowie Bad Liebenzells stellvertretender Bürgermeister Sebastian Kopp vor Ort ein Bild. Auf rund 30.000 Euro schätzt die Polizei den entstandenen Schaden, dessen Ursache noch untersucht werden muss. Insgesamt waren rund 70 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen, zwei Rettungskräfte mit einem Fahrzeug und die Polizei mit zwei Beamten in einem Fahrzeug im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

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