FW-WRN: Feuer_1: Brennt Rindenmulch im Vorgarten

Um 3:45 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem kurzen Einsatz in die Waldstraße alarmiert. Ein Zeitungsausträger hatte Rauch in einem Vorgarten bemerkt. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass sich unter dem Rindenmulch ein Glutnest befand. Eine Ursache ist nicht bekannt. Dieses wurde mit einem Wasserlöscher gelöscht. Der Vorgarten und die Umgebung wurden mit der Wärmebildkamera untersucht und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen. Der Einsatz war um 4:10 Uhr beendet.

