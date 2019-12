FW-WRN: Ein arbeitsreiches 1. Adventswochenende hatte der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne vor der Brust

Freiwillige Feuerwehr Werne

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde an diesem Wochenende zu vier Einsätzen alarmiert. Am Freitagnachmittag startete es um 13:34 Uhr als der Löschzug per Meldeempfänger mit dem Stichwort:"1RTW - 1 leicht verletzte Person, auslaufende Medien" auf die A1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert wurde. Grundsätzlich wird die Freiwillige Feuerwehr Werne bei dem Einsatzstichwort "1RTW" im Rahmen der Amtshilfe alarmiert, um die Besatzung des Rettungsdienstes bei Ihrer Arbeit auf der Bundesautobahn gegen den Verkehr abzusichern. Es war zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW ca. 1500m vor der Anschlussstelle Hamm Bockum Werne in Fahrtrichtung Köln gekommen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt, die jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach Alarm- und Ausrückeordnung fährt bei diesem Alarmstichwort der Einsatzleitwagen [1-ELW-1], der Rüstwagen [1-RW-1] und ein Tanklöschfahrzeug [1-TLF3000-1] auf die Autobahn, um den Rettungsdienst bei seiner Arbeit am Patienten abzusichern. Der Einheitsführer des zuerst eintreffenden Rüstwagen [1-RW-1] erkundete die vorgefundene Lage und sicherte als Erstmaßnahme den Rettungswagen [Werne 1-RTW1] ab. Die Rettungswagenbesatzung versorgte bereits eine Person auf dem Standstreifen. Die Aufgaben der Feuerwehr beliefen sich auf der Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Dafür wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten die rechte Fahrbahn in Richtung Köln für circa 30 Minuten gesperrt. Auslaufende Medien wurden abgestreut und das Bindemittel wurde verunreinigt mittels Besen und Schaufel wieder aufgenommen. Sicherheitshalber wurde aufgrund der potentiellen Brandgefahr nach einem Unfall die Batterien der beteiligten PKW abgeklemmt. Desweiteren an diesem Einsatz beteiligt, waren zwei Streifenwagen der Autobahnpolizei und der Rettungsdienst aus Werne. Von der Freiwilligen Feuerwehr aus Werne waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 14:34 Uhr gemeldet werden. Am späten Freitagnachmittag um 15:22 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne erneut mit dem Stichwort: "1RTW - Verkehrsunfall 1 verletzte Person" auf die A1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Es war wieder zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person gekommen. Dieses Mal zwischen einem Citroen und einem Suzuki auf dem linken Fahrstreifen ca. 300m vor der Anschlussstelle Hamm Bockum Werne in Fahrtrichtung Köln. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Die Patientin wurde im Krankenwagen erstversorgt und zur weiteren Untersuchung mittels Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Werne lief ähnlich ab, wie der Einsatz ca. eine Stunde eher auf der Autobahn. Desweiteren an diesem Einsatz beteiligt, waren ein Streifenwagen der Autobahnpolizei, der Rettungsdienst und Notarzt aus Werne. Von der Freiwilligen Feuerwehr aus Werne waren 22 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 16:22 Uhr gemeldet werden. Aber der unruhige Freitag war noch nicht vorbei und die Einsatzkräfte wurden um 19:51 Uhr erneut alarmiert. Dieses Mal stand auf dem digitalen Meldeempfänger das Stichwort "TH_1 - Person im Aufzug". In einem Objekt in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Werne ist ein Aufzug mit 8 Personen stecken geblieben. Die Erkundung ergab, dass acht Personen in einem Aufzug eingeschlossen waren. Der Aufzug steckte in Höhe zwischen EG und 1. OG fest. Die Einsatzkräfte setzten den Aufzug außer Betrieb und öffneten mit den Spezialschlüsseln die Türen des Aufzuges. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen zur Einsatzstelle nach alarmiert. Durch den technischen Defekt ließ sich der Aufzug nicht automatisch wieder in die richtige Position fahren. Die eingeschlossenen Personen konnte nach circa 20 Minuten aus dem Fahrstuhl befreit werden. Der defekte Fahrstuhl wurde gesperrt und außer Betrieb genommen. Die Einsatzstelle wurde an die Betreiber übergeben. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug. Einsatzende war um 20:21 Uhr. Am Samstagabend wurde erneut der Löschzug mit dem Stichwort "TH_1 - Person im Aufzug" alarmiert. In einem Objekt in der Bahnhofstraße in Werne ist eine Familie im Aufzug stecken geblieben. Die Einsatzkräfte setzten den Aufzug wieder außer Betrieb und öffneten mit den Spezialschlüsseln die Türen des Aufzuges. Die eingeschlossenen Personen konnte unversehrt nach circa 20 Minuten aus dem Fahrstuhl befreit werden. Der defekte Fahrstuhl wurde gesperrt und außer Betrieb genommen. Die Einsatzstelle wurde an die Betreiber übergeben. Es waren 9 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug im Einsatz.

