FW-WRN: Am 1.12 veranstaltete der Löschzug 1 Stadtmitte sein diesjähriges Löschzugfrühstück

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne hielt heute am ersten Adventsonntag im Hotel am Kloster in Werne sein beliebtes Löschzugfrühstück ab. Löschzugführer Dr. Bodo Bernsdorf begrüßte in einer kurzen Ansprache die 103 Gäste. Eine bunte Mischung aus den Aktiven des Löschzuges und der Alters- bzw. Ehrenabteilung sowie Ihrer Partner und Partnerinnen sowie Kindern waren zusammengekommen, um gemeinsam einen schönen Morgen zu verbringen. Am reichhaltigen Buffet war für jeden etwas dabei und bei einem gemütlichen Kaffee oder Tee wurde sich lange und ausgiebig Unterhalten. Eine leckere Currywurst zur Mittagszeit rundete die gelungene Veranstaltung ab. Die Geschäftsführung freut sich Aufgrund der guten Resonanz auf eine Wiederholung.

