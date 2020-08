Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Einsätze beschäftigten die Feuerwehr am späten Abend und in der Nacht

Nach dem es für die Feuerwehr Dinslaken im Laufe des Donnerstages einsatztechnisch ruhig von statten ging, mussten die Kräfte der Hauptwache mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) um 22:10 Uhr zu einer Ölspur nach Hiesfeld ausrücken. Ein PKW verursachte auf der Sterkrader Straße eine ca. 10m lange Ölspur. Die Besatzung des HLF beseitigte die Gefahrenstelle mit Ölbindemittel. Um 00:51 Uhr folgte dann der nächste Alarm, der nach Hiesfeld zur Holtener Straße führte. An einem "etwas in die Jahre gekommenen" Gerät zur Warmwasseraufbereitung, klassisch auch Boiler genannt, schmorte es durch einen technischen Defekt, am Stromanschluss. Der Angriffstrupp des HLF schaltete vorsorglich die betreffende Sicherung ab, entfernte die leichte Verrauchung aus der Wohnung mit einem Überdruckbelüfter und kontrollierte anschließend die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera, bis keine Gefährdung mehr von dem defekten Gerät auszugehen war. Nach rund 70 Minuten war auch dieser Einsatz beendet. Verletzt wurde dabei niemand. Zuletzt rückte in dieser Dienstschicht das HLF Hauptwache um 03:23 Uhr aus. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus ungeklärten Gründen über eine Querungshilfe auf der Luisenstrasse. Der Fahrer bemerkte offenbar nicht, dass er sein Fahrzeug derart beschädigte, dass es Öl verloren hatte. Dadurch sorgte er für eine ca. 1100m lange Ölspur, entlang der Luisentrasse bis auf die B 8. Gemeinsam mit den Kameraden der Logistikgruppe der Einheit Hiesfeld und dem DIN Service, konnte nach zwei Stunden auch dieser Einsatz beendet werden. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken wurde in dieser Dienstschicht zu 22 Einsätzen gerufen.

