FW-GL: Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Bergisch Gladbach Einladung zum Pressetermin

Bergisch Gladbach (ots) - Laut Auskunft der BELKAW GmbH kam es am 30.10.2023 gegen 11:25 Uhr zu einem Überschlag in einer Verteilerstation in der Schlossstraße im Stadtteil Bensberg von Bergisch Gladbach. Aufgrund dieser Störung kam es zu einem großflächigen Stromausfall in den Stadtteilen Bensberg und Moitzfeld von Bergisch Gladbach. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach musste um 11:37 Uhr aufgrund des Stromausfalles ...

