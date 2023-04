Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Zwei leichtverletzte Personen nach Wohnungsbrand im Stadtteil Hand von Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle wurde heute Vormittag gegen 10:00 Uhr über Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Handstraße im Stadtteil Hand von Bergisch Gladbach informiert. Unklar war, ob sich Personen noch im Gebäude in Gefahr befanden.

Die Leitstelle entsandte umgehend die Besatzungen der Feuerwachen 1 und 2, die Löschzüge 6 (Paffrath/Hand) und 7 (Stadtmitte), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst), den Leitungsdienst (A-Dienst), zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte ein Feuer in der Erdgeschosswohnung des 10-Parteien-Hauses bestätigt werden. Die erste Erkundung ergab, dass sich keine Personen mehr im Gebäude in Gefahr befanden. Zwei Personen, die sich im verrauchten Bereich aufgehalten haben, mussten leicht verletzt vom Rettungsdienst der Feuerwehr Bergisch Gladbach behandelt werden und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Ein Vogel wurde aus der Brandwohnung in Sicherheit gebracht.

Das Feuer in der betroffenen Wohnung konnte schnell durch einen Angriffstrupp der Feuerwehr gelöscht werden. Die Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Wohnungen konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden.

Im Einsatz waren insgesamt 27 Einsatzkräfte mit 11 Fahrzeugen. Die Einsatzstelle wurde gegen 10:45 Uhr an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell