FW-GL: Aktuelles zur Unwetterlage in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Von den Ausläufern des Orkantief "Ylenia" blieb das Stadtgebiet von Bergisch Gladbach weitestgehend verschont. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach musste am 17.02. lediglich zu acht kleineren Einsatzstellen ausrücken. Neben einem weggewehten Zelt in der Schlossstraße im Stadtteil Bensberg mussten sich die Kräfte der Feuerwehr um umgestürzte Bäume kümmern. Personenschäden und erhebliche Sachschäden blieben glücklicherweise aus.

"Zeynep" bereits ab 14:00 Uhr erwartet!

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den heutigen Freitag vor dem Durchzug eines weiteren Orkantiefs über den Westen Deutschlands. Auch die Ausläufer von "Zeynep" können das Stadtgebiet von Bergisch Gladbach treffen. "Am Nachmittag nimmt der Wind weiter zu und erreicht kurzzeitig beim Durchgang einer Kaltfront Böen zwischen 90 und 110 km/h, stellenweise sind auch Orkanböen um 120 km/h aus westlichen Richtungen nicht ausgeschlossen", so der Deutsche Wetterdienst in seiner Warnmeldung. Am Abend zieht das Starkwindfeld ostwärts weiter und der Wind lässt deutlich nach.

Bitte beachten Sie die Warnlage weiterhin aufmerksam. Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Vermeiden Sie den Aufenthalt im Freien! Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Bitte achten Sie auch in den nächsten Tagen auf eventuelle Gefahren durch Windbruch.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr sind die unterschiedlichen Bereiche Stadtverwaltung auch weiterhin mit erhöhter Aufmerksamkeit in Bereitschaft.

