Feuerwehr Detmold

FW-DT: Wohnungsbrand Feuer - MIG

Detmold (ots)

Am Mittwoch Vormittag wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Wohnungsbrand in den Ortsteil Pivitsheide gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine Verrauchung festgestellt werden. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Ein Trupp unter Atemschutz drang in die Brandwohnung vor und löschte den Brand. In der Wohnung lebten ca. 20 Schlangen. Diese wurden in Transportboxen nach draußen gebracht und dem Besitzer übergeben. Die Wohnung wurde im Anschluss intensiv belüftet. Neben dem hauptamtlichen Personal waren der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Pivitsheide im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold