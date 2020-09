Feuerwehr Detmold

FW-DT: Kaminbrand 03.09.2020

Detmold (ots)

Am heutigen Abend gegen 19:50 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Kaminbrand in die Straße "Mühlenbrink" im Ortsteil Heidenoldendorf gerufen. Nach dem die Bewohner eines Einfamilienhauses ihren Kamin angefeuert hatten bemerkten Sie wie der Rauch nicht richtig in den Schornstein abzog, sondern zurück in die Wohnung gedrückt wurde. Bei der ersten Erkundung von innen und außen konnte kein Feuer festgestellt werden. Mit Hilfe der Drehleiter wurde der Schornstein dann von oben kontrolliert und es bestätigte sich die Vermutung das in dem Schlot ein Hornissennest saß. Aus dem Drehleiterkorb wurde mit einem Kaminkehrgerät der Schlot durchgefegt und so die Blockade beseitigt so das der Rauch wieder ungehindert abziehen konnte. Der hinzugezogene Schornsteinfeger überprüfte anschließend den Kamin. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben dem hauptamtlichen Personal die Löschgruppe Pivitsheide sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz war nach gut einer Stunde für uns beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Björn Hunold

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell