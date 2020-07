Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Bundesfreiwilligendienst bei der Feuerwehr Haan

Haan (ots)

Bei der Haaner Feuerwehr ist ab Herbst eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst zu besetzen. In der einjährigen Dienstzeit lernen die Dienstleistenden verschiedene Tätigkeiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kennen. Sie werden insbesondere im Krankentransportdienst eingesetzt und hierzu zum Rettungshelfer ausgebildet. Bewerber müssen über einen Pkw-Führerschein verfügen.

Interessenten können sich per E-Mail an die Adresse feuerwehr@stadt-haan.de oder telefonisch unter 02129 34678-0 an Ulf Dalkmann oder Carsten Schlipköter wenden.

