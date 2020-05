Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Tage der offenen Tür in Haan und Gruiten finden nicht statt

Haan (ots)

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage durch das Coronavirus werden die Tage der offenen Tür an der Feuer- und Rettungswache Haan sowie am Feuerwehrhaus in Gruiten in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch der zeitgleich in Gruiten geplante Kindertrödelmarkt kann leider nicht angeboten werden. Vorgesehene Termine waren in Haan der 13. Juni, in Gruiten der 15. August.

Die Feuerwehr Haan freut sich auf den Besuch der Bürgerinnen und Bürger im kommenden Jahr. Die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

