FW-MK: Brennender Sperrmüll beschädigt Hausfassade

3 weitere Medieninhalte

Pressestelle Feuerwehr Iserlohn Bild-Infos Download

Iserlohn (ots) - Zu einem Brand in der Peterstraße ist die Feuerwehr Iserlohn, um 11:59 Uhr, gerufen worden. Im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses brannte Sperrmüll. Ein Teil der Hausfassade ist durch die Flammen beschädigt worden. Durch mehrere geöffnete Fenster zog massiv Rauch in das Gebäude hinein. Die Räumung des Hauses wurde durchgeführt und die betroffenen Bereiche wurden kontrolliert. Mit einem C-Rohr im Außenbereich und einem, zur Absicherung im Inneren, konnte ein Übergreifen der Flammen von Außen in das Innere des Gebäudes verhindert werden. Um alle Räumlichkeiten im Gebäude kontrollieren zu können, mussten sich die Einsatzkräfte, unter Zuhilfenahme von Türöffnungswerkzeug, Zugang verschaffen. Das Gebäude war nach Lüftungsmaßnahmen wieder rauchfrei. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Iserlohn durch die Löschgruppen Stadtmitte, Bremke und Iserlohner Heide der freiwilligen Feuerwehr. Die Feuerwehr Iserlohn war mit 30 Einsatzkräften ca. 1 Stunde vor Ort im Einsatz. An der Feuerwache wurde der Grundschutz durch die Löschgruppen Letmathe, Stübbeken und wenig später auch durch die Iserlohner Heide sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Iserlohn

Pressestelle

Frank Brenscheidt

Telefon: 02371 / 8066

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell