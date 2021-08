Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ohne Fahrschein im Zug unterwegs

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein Mann der am Donnerstagnachmittag (26.08.2021) ohne Fahrschein im Fernzug erwischt wurde war kein Unbekannter, denn er wurde wegen des Erschleichens von Leistungen bereits bundesweit viermal zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

Der 31-jährige schwedische Staatsangehörige nutzte den ICE von Frankfurt am Main nach Freiburg im Breisgau ohne den erforderlichen Fahrausweis. Zur Klärung der Identität forderte das Zugpersonal die Bundespolizei an. Die Streife stellte nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Freiburg nicht nur die Identität des 31-Jährigen fest, sondern auch, dass er von vier Gerichten wegen Erschleichen von Leistungen zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Nun kam ein weiteres Verfahren durch die Bundespolizei in Freiburg dazu. Für das Erschleichen von Leistungen können eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

