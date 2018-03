BPOLI-WEIL: Illegal mit dem Güterzug ins Bundesgebiet

Freiburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter der "Rollenden Landstraße" auf einem aus Italien kommenden Zug vier Personen fest, die mit diesem Zug bei eisigen Temperaturen illegal ins Bundesgebiet eingereist sind. Sie wurden der Bundespolizei übergeben und trugen ein Asylbegehren vor. Bei den jungen Männern handelt es sich um vier tunesische Staatsangehörige. Ein 21-Jähriger wurde an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber in Karlsruhe, drei 17-Jährige an eine Jugendeinrichtung in Freiburg weitergeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Thomas Gerbert

Telefon: +49 7628 8059-103

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell