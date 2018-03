BPOLI-WEIL: Auslieferung

Weil am Rhein (ots) - Eine 33-jährige rumänische Staatsbürgerin lieferten Schweizer Behörden am Mittwochmittag am Autobahngrenzübergang an die Bundespolizei aus. Die Frau wurde in der Schweiz festgenommen, da sie mit einem europäischen Haftbefehl einer deutschen Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Die 33-Jährige soll sich wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln in Verbindung mit einer Waffe vor Gericht verantworten. Nach Vorführung beim Haftrichter lieferte die Bundespolizei die Frau in der Justizvollzugsanstalt ab.

