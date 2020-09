Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Dokumente wiedergefunden, Besitzer fehlt

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag, den 8. September 2020 erschien ein 28-jähriger Mann auf der Dienststelle der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof. Nach-dem er seinen Rucksack mitsamt seinen Dokumenten im Zug vergessen hatte, war dieser nicht mehr auffindbar.

In der weiteren Befragung gab der Mann an, die S3 in Karlsruhe verlas-sen zu haben, wobei er unmittelbar danach bemerkte, seinen Rucksack vergessen zu haben. Er ging zurück in den Zug, doch der Rucksack war nicht mehr da. Auf der Dienststelle der Bundespolizei gab er nun den Verlust seiner Do-kumente bekannt. Nur wenige Stunden später erschien ein Finder auf der Dienststelle und gab die zuvor verlustig gemeldeten Dokumente ab. In Erwartung, dem 28-Jährigen nun eine gute Nachricht überbringen zu können, versuchte eine Beamtin den Mann telefonisch zu erreichen. Leider war dies bislang nicht von Erfolg gezeichnet, weshalb die Doku-mente nun voraussichtlich zurück an die ausstellende Behörde gehen.

