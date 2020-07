Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 24-Jährige verweigert sich der Personalienfeststellung

Mannheim (ots)

Am Montagabend verständigte der Zugbegleiter des ICE 510 auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim die Bundespolizei. Eine 24-jährige Frau befand sich ohne gültiges Ticket im Zug und wies sich auch gegenüber einer Bundespolizistin im Zug nicht aus. Während der Identitätsfeststellung durch die Bundespolizistin, zeigte sich die 24-Jährige unkooperativ. Als die Beamtin die Tasche der Frau durchsuchte, schlug diese ihre Hand weg und drohte ihr, während sie der Beamtin ein Feuerzeug vor das Gesicht hielt. Zudem spuckte die 24-Jährige der Beamtin noch ins Gesicht. Nachdem weitere Bundespolizisten am Mannheimer Hauptbahnhof die Frau übernahmen, versuchte sie sich der Mitnahme zur Dienststelle zu widersetzen. Auf der Dienststelle konnte die Tasche durchsucht werden in welcher sich mehrere Dokumente zum Nachweis der Identität der 24-Jährigen befanden. Im Anschluss konnte sie die Dienststelle wieder verlassen. Die Frau wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Körperverletzung beanzeigt. Die Beamtin im Zug begab sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung und ist bis auf weiteres nicht im Dienst.

