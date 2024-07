Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 14-Jähriger von Unbekanntem attackiert

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Mittwochmittag (03.07.2024) attackierte ein bislang unbekannter Täter einen 14-Jährigen in einer S-Bahn am Haltepunkt Favoritepark. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stand der Jugendliche am Mittwoch gegen 13:50 Uhr zunächst am Bahnsteig des Haltepunktes, als eine S-Bahn der Linie S4 in Richtung Ludwigsburg einfuhr. Nachdem der 14-Jährige einen anderen Jugendlichen auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig durch die Scheiben der S-Bahn hindurch gegrüßt hatte, betrat er zusammen mit zwei Mitschülerinnen den Zug. Direkt nach dem Einstieg soll dann ein bislang unbekannter Mann auf den noch im Türbereich stehenden 14-Jährigen zugelaufen sein und diesen zunächst verbal attackiert haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge äußerte der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 180 cm großen Mann mit längeren dunklen Haaren und einer schlanken Statur handeln soll, dass der Jugendliche ihn angeschaut habe. Unvermittelt soll der Mann den Jugendlichen dann mit einem Faustschlag in das Gesicht attackiert und dabei verletzt haben. Zeugenaussagen zufolge konnten die beiden Mitschülerinnen des Geschädigten diesen ergreifen und mit ihm vor dem Angreifer flüchten. Alarmierte Einsatzkräfte verbrachten den 14-Jährigen mit Kopfverletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter, der laut aktuellen Erkenntnissen zur Tatzeit schlichte unifarbene Kleidung trug, nach Alkohol roch und eine auffallende Kopfform hatte, soll nach der Tat in bislang unbekannte Richtung geflüchtet sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

