BPOLI S: Auseinandersetzung mit Pfefferspray und Messer - Bundespolizei sucht Zeugen

Magstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (10.11.2023) am Bahnhof Magstadt zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren mit einem Pfefferspray und einem Messer angegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Unbekannten den 18-Jährigen gegen 22:15 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof in der Hindenburgstraße angesprochen und ihn nach einer Zigarette gefragt haben. Als dieser die Frage verneinte, soll einer der Unbekannten seine Bierflasche gegen den Rücken des 18-Jährigen geworfen haben. Weiterhin versuchte der mutmaßliche Täter ihn offenbar mit einem Messer zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang. Nachdem sich beide Parteien zunächst offenbar trennten, trafen sie kurze Zeit später erneut am Bahnsteig 2 aufeinander. Hier soll es abermals zu Streitigkeiten mit dem 18-Jährigen und dessen 21-jährigen Bruder, der ihm zwischenzeitlich zur Hilfe eilte, gekommen sein. Als kurze Zeit später die S-Bahn S60 in den Bahnhof einfuhr, verlagerte sich die Auseinandersetzung wohl in diese. Laut Zeugenaussagen sollen die Tatverdächtigen mit einem Pfefferspray gesprüht und erneut ein Messer gezogen haben. Bis zum Eintreffen alarmierter Streifen der Landes- und Bundespolizei flüchteten die mutmaßlichen Täter über die Gleise in unbekannte Richtung, während die beiden Brüder an der Bushaltestelle in der Hindenburgstraße angetroffen wurden. Durch das eingesetzte Pfefferspray wurden sie offenbar leicht verletzt. Ein unbeteiligter Reisender klagte ebenfalls über leichte Schmerzen. Bei einem der Unbekannten soll es sich um einen Mann mit Glatze und kräftiger Statur gehandelt haben, der zur Tatzeit offenbar einen schwarzen Mantel sowie eine schwarze Hose trug. Sein Begleiter wird als etwa 170cm groß und mit kurz rasierten Haaren beschrieben. Er war Zeugenangaben zufolge mit einer grauen Weste bekleidet. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

