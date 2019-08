Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Flaschenwurf am S-Bahnhaltepunkt

Stuttgart-Stadtmitte (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in den frühen Morgenstunden vom Sonntag (11.08.2019) gegen 03:40 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Stadtmitte gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es zunächst zwischen einem 27-jährigen Mann sowie einer 32-jährigen Frau am Bahnsteig zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, woraufhin der 27-Jährige durch die Frau mit einem Schuh beworfen wurde. In der Folge soll der amerikanische Staatsangehörige die Frau wiederholt zu Boden gestoßen haben, sodass diese offenbar mit dem Kopf aufschlug. Nachdem umstehende Reisende in die Auseinandersetzung eingriffen, nahm der in Stuttgart wohnhafte Mann eine Glasflasche an sich und warf diese offenbar einem der Reisenden an den Kopf. Alarmierte Kräfte der Landespolizei nahmen den 27-Jährigen im Anschluss vorläufig fest. Durch den Flaschenwurf erlitt der Reisende eine Platzwunde am Kopf, musste allerdings nicht ärztlich versorgt werden. Etwaige Verletzungen der 32-Jährigen sind derzeit nicht bekannt. Die Frau hatte sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung entfernt. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

