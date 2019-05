Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei im Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer Schlägerei zwischen zwei männlichen Personen ist es am Sonntagmorgen (12.05.2019) gegen 06.20 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs gekommen. Ein 27-Jähriger sowie ein bislang Unbekannter schlugen hierbei mehrfach aufeinander ein. Eine vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei konnte die beiden Kontrahenten nur unter Inanspruchnahme des Schlagstockes gegen die Wade des 27-Jährigen voneinander trennen. Den gegenseitigen Schlägen gegen die Köpfe ist eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern vorausgegangen. Während die Polizeibeamten den mit 1,5 Promille alkoholisierten gambischen Staatsangehörigen vorläufig festnahmen, flüchtete sein Kontrahent unerkannt. Er wird als etwa 1,90 groß, mit schlanker Statur und afrikanischem Phänotyp beschrieben. Der 27-Jährige erlitt durch die Faustschläge eine leichte Verletzung an der Lippe. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

