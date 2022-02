Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Ergänzung zur Meldung Bombenentschärfung am Katharinenkreisel

Frankfurt am Main (ots)

Im Zusammenhang mit der für morgen geplanten Bombenentschärfung in der Nähe des Katharinenkreisels wird ab 9 Uhr eine Betreuungsstelle in der Messehalle 11 angeboten. Die Messehalle ist über das "Tor West" unter der Adresse "Straße der Nation" zu erreichen. Personen, die sich aufgrund einer Coronainfektion bereits in Quarantäne befinden, sollen den vor Ort ausgeschilderten alternativen Eingang nutzen. Gleiches gilt für Personen, die ein positives Schnelltestergebnis haben, derzeit aber noch keine Quarantäneanordnung erhalten haben. Zur Einhaltung der Coronavorgaben wird vor Ort ein Corona-Schnelltest durchgeführt. In der Betreuungsstelle ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich. Für sämtliche Fragen hinsichtlich Corona wird durch das Gesundheitsamt eine Auskunftsstelle vor Ort eingerichtet. Transportmöglichkeiten zur Betreuungsstelle sind vorhanden und können über das Bürgertelefon unter 069/212 111 heute bis 18 Uhr und morgen früh ab 6 Uhr angemeldet werden. Im Baugebiet am Katharinenkreisel wurde am gestrigen Abend eine 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe gefunden. Die Bombe muss morgen entschärft werden, weshalb die Umgebung der Fundstelle aufgrund der Lebensgefahr im Falle einer unkontrollierten Explosion bis 11 Uhr evakuiert sein muss. Bis zur Entschärfung besteht im Bereich am Katharinenkreisel keine Gefahr.

