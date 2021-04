Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Zwei Brände auf Baustellen beschäftigen Berufs- und Freiwillige Feuerwehr am gestrigen Abend.

Frankfurt am Main (ots)

Zunächst brannten gegen 19:30 Uhr im Kellergeschoss eines leerstehenden Sanierungsgebäudes am Adam-Riese-Platz im Gallus diverse Isoliermaterialien. Der Einsatz, an dem neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Berkersheim beteiligt waren, erforderte einen aufwendigen Geräteeinsatz. Neben zwei Strahlrohren und einem Schaumrohr, kamen 13 Atemschutzgeräte sowie eine Wärmebildkamera, mit der etwa noch vorhandene Glutnester lokalisiert werden können, zum Einsatz. Einsatzende im Gallus war gegen 22:00 Uhr. Zu dieser Zeit brannten dann Baustoffe auf einer Baustelle im Bernhard-Mannfeld-Weg in Sachsenhausen. Das Feuer konnte von der nur wenige Minuten nach der Alarmierung bereits am Einsatzort eingetroffenen Berufsfeuerwehr durch Vornahme von einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Um festzustellen, ob sich das Feuer in die Isolierschicht eines angrenzenden Gebäudes ausbreiten konnte, mussten die Einsatzkräfte noch Teile einer Außenfassade entfernen und die betroffenen Bereiche mittels Wärmebildkamera kontrollieren. An diesem Einsatz waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen beteiligt. Die Brandursache und die Schadenhöhe sind in beiden Fällen unbekannt und werden von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

