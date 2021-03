Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand einer Spülmaschine verursacht mehrere tausend Euro Sachschaden.

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Montagnachmittag (15.03.2021), hat gegen 16:00 Uhr in Eckenheim eine Spülmaschine gebrannt. Der Brand war in einer Küche im 3. OG eines Mehrfamilienhauses in der Hügelstraße ausgebrochen. Das Feuer konnte von den nur wenige Minuten nach Eingang des Notruf vor Ort eingetroffenen Einsatzkräften mit einem CO2-Feuerlöscher rasch gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.

