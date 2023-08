Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Balkonbrand Albert-Schweitzer-Straße

Leverkusen (ots)

Gegen 07:47 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen über ein Feuer auf einem Balkon eines Hochhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Steinbüchel informiert. Aufgrund des Meldebildes wurde sofort der Einsatzführungsdienst, Kräfte der Be-rufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Leverkusen-Steinbüchel und ein Ret-tungswagen des Rettungsdienst Leverkusen zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass es auf dem Balkon im 2. OG brannte. Der Brandrauch gelangte durch geöffnete Fenster ins 3. OG in die darüber liegende Wohnung. Zu dieser Zeit konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen in den betroffenen Wohnungen befinden. Aufgrund dieser Informationen wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leverkusen-Schlebusch, weitere Kräfte des Führungsdienstes, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Einsatzstelle entsendet.

Das Feuer konnte durch die Vornahme eines Löschangriffs über die in Stellung gebrachte Drehleiter zügig gelöscht werden. Im Anschluss wurde die Brandwohnung gewaltsam geöffnet um Lüftungsmaßnahmen durchführten zu können. Zu dieser Zeit war bereits bekannt, dass sich glücklicher Weise niemand in der Wohnung befindet.

Die darüber liegenden Wohnungen wurden durch die Feuerwehr überprüft und die Anwohner über den Umgang mit vorhandenem Brandgeruch informiert. Durchgeführte Messungen zeigten keine erhöhten Schadstoffwerte.

Feuerwehr und Rettungsdienst Leverkusen waren mit 33 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz.

