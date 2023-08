Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Einsatzreicher Montag für die Feuerwehr Leverkusen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leverkusen (ots)

Am Montag (21.08.2023) hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Leverkusen viel zu tun. Sie wurden zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen gerufen, stellten jedoch in beiden Fällen fest, dass es sich um Fehlalarme handelte. Im Laufe des Tages wurden drei brennende Mülleimer gelöscht und mehrere Türöffnungen zur Unterstützung des Rettungsdienstes durchgeführt. Am Abend und in der Nacht gab es dann zwei größere Einsätze.

Gegen 19:47 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Stadtteil Steinbüchel gerufen. Dort hatte sich eine Person bei einem Treppensturz schwerste Verletzungen zugezogen. Aufgrund der engen Räumlichkeiten gestaltete sich die Versorgung des Patienten und der Transport zum Rettungswagen schwierig. Da die Verletzungen schwerwiegend waren, musste der Patient zunächst im Rettungswagen vom Notarzt stabilisiert werden, während gleichzeitig der Transport in eine Spezialklinik in Köln per Rettungshubschrauber vorbereitet wurde. Für die Landung und den Start des Rettungshubschraubers musste die Steinbücheler Straße zeitweise voll gesperrt werden. Vor Ort waren vier Fahrzeuge und 11 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

In der Nacht zum Dienstag rückten die Einsatzkräfte um 02:41 Uhr erneut aus, da ein PKW in der Stixchesstraße in Brand geraten sein sollte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein PKW aus noch ungeklärter Ursache bereits in Vollbrand stand. Das Feuer hatte auf das Buschwerk übergegriffen und drohte auf einen weiteren geparkten PKW überzugreifen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte schnell Erfolge erzielen und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf den PKW und weitere Teile des Grünstreifens. Da das Fahrzeug anfangs mit der hinteren brennenden Hälfte im Buschwerk stand, musste es mittels einer Seilwinde hervorgezogen werden, um das Feuer schlussendlich zu löschen. Drei Fahrzeuge und neun Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Gegen 6:00 Uhr am Dienstagmorgen wurde der Leitstelle ein Wasserrohrbruch auf der Stixchesstraße gemeldet. Da der Wasserversorger, die EVL, bereits vor Ort war und mit Absperrmaßnahmen begonnen hatte, war ein Eingreifen durch die Feuerwehr nicht mehr nötig.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell