FW-BN: Brand in Mehrfamilienhaus - Eine Person schwer verletzt

Bonn-Vilich; Gartenstraße; 14.12.2019 17:41 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden heute am späten Nachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Vilich alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten zuvor einen ausgelösten Rauchmelder sowie Brandgeruch bemerkt und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Feuerwehr rettete eine schwer verletzte Person aus der Brandwohnung. Die schwer verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Spezialklinik für Brandverletzte transportiert. Weitere zehn Personen aus dem Mehrfamilienhaus wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Diese wurden zunächst im Treppenraum eines benachbarten Gebäudes und später in zwei Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehr betreut. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile wurde verhindert. Da auch die Rauchschutztüren im Gebäude einwandfrei funktionierten, konnte eine Rauchausbreitung in die oberen Geschosse des Mehrfamilienhauses abgewendet werden. Ergänzend hierzu wurde im Rahmen der Rettungs- und Löscharbeiten ein mobiler Rauchverschluss der Feuerwehr verwendet. Im Einsatz waren die Löscheinheit der Feuerwache 2, ein Löschfahrzeug und ein Logistikfahrzeug der Feuerwache 1, die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Beuel und Oberkassel, zwei Rettungswagen und der Notarzt sowie der Einsatzführungsdienst.

