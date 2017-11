FW-BN: Eine verletzte Person nach Wohnungsbrand

1 weiterer Medieninhalt

Bonn (ots) - Bonn-Duisdorf, An der Burg Medinghoven, 16.11.2017

Gegen 13:05 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bonn ein Brand in einem Wohnhaus in Bonn-Duisdorf gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang aus einem Fenster im Erdgeschoss und aus der Eingangstür dichter Rauch. Flammen schlugen bereits aus einem Fester in Richtung Dach empor. Die Bewohnerin des Gebäudes konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Nachbarn aus dem Gebäude gerettet werden, sie wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert. Der ausgedehnte Brand der Erdgeschosswohnung konnte schnell von mehreren Einsatztrupps bekämpft werden. Von einer Drehleiter aus wurden Teile des Daches abgedeckt um so mögliche Brandnester im Dachstuhl abzulöschen. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

