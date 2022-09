FW-MH: Brand in einer Gewerbehalle in Mülheim-Heißen

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

In den frühen Morgenstunden wurde die Leitstelle über eine Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Wiehagen" informiert. Aufgrund dieser ersten Meldung wurde der Löschzug der Feuerwache Heißen und der Führungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der Kräfte der Feuerwache Heißen drang schwarzer Rauch aus den beiden geschlossenen Hallentoren einer Gewerbehalle (60 m x 20 m). Umgehend wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte und Sonderfahrzeuge zur Einsatzstelle entsandt. Mit schwerem Gerät konnten die Hallentore und über eine Drehleiter mehrere Glasoberlichter geöffnet werden. Die Halle war komplett verraucht und ein Brandherd zunächst nicht auffindbar. Aufgrund der geschaffenen Abluftöffnungen konnte der Brandrauch aus dem Gebäude abziehen und die vorgehenden Trupps konnten einen brennenden Anhänger im Gebäude feststellen. Der Brand konnte zügig mit zwei Strahlrohren abgelöscht werden. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gegenstände konnte zum Glück verhindert werden. Nach zweistündiger Einsatzdauer wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr war mit beiden Löschzügen der Berufsfeuerwehr, dem Löschzug Heißen der Freiwilligen Feuerwehr und der SEG-Drohne an der Einsatzstelle. Der Löschzug Broich der Freiwilligen Feuerwehr stellte den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

