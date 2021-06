Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Erneute Verschmutzung auf Gewässer

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr erneut zu einer Gewässerverschmutzung im Bereich des Südhafens gerufen. Wieder traten dort die großflächigen Schlieren auf der Ruhr auf, welche sich bis an das Ende des Südhafens zogen. Die Erkundung durch eine Drohne und jeweils einem Boot der Feuerwehr und der DLRG ergab, dass nahezu der gesamte Bereich des Südhafens mit den Schlieren beaufschlagt war. Parallel hierzu wurde ein Bereich im Nordhafen von Tauchern der Feuerwehr auf eine mögliche Ursache erkundet. Diese Erkundung verlief allerdings negativ, womit der Taucheinsatz beendet wurde. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und die Substanz aufzunehmen ist mit den beiden Booten der gesamte Bereich des Südhafens mit sogenannten Ölschlengeln abgefahren worden um die Substanz einzudämmen und zu sammeln. Material zum Aufsaugen der Substanz ist in der Ruhr verblieben, um die Verschmutzung später aufnehmen zu können. Der Einsatz dauerte bis zirka 21.00 Uhr. (ALo)

