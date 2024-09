Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand einer Gartenlaube

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Dahl, 09.09.2024, 03:24 Uhr, Kamillianerstraße (ots)

Anwohner bemerkten am Montagmorgen einen Feuerschein in einem abgezäunten Gartenbereich in der Nähe der Kamillianer Straße. Die Anwohner informierten die Feuerwehr über den Notruf 112. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte umgehend die Einsatzkräfte der zuständigen Feuer- und Rettungswache.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Es brannte der Anbau einer bereits zuvor abgebrannten Hütte in einem Garten in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte außerdem Gerümpel im Bereich um die Hütte in Brand gesetzt. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu dem Gelände und ging schnell mit einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr vor. Als Löschwasserversorgung diente ein Hydrant auf der Kamillianerstraße. Nach wenigen Minuten stelle sich bereits ein erster Löscherfolg ein. Danach wurde ein Schaumrohr vorgenommen um das abgelöschte Brandgut mit Schaum zu bedecken. Der Einsatz dauerte insgesamt ca. anderthalb Stunden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt) und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell