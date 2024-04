Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach Ohler, 04.04.2024, 04:08 Uhr, Entenweide (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Entenweide gerufen. Die Anrufer meldeten einen einen Brand im Erdgeschoss, wobei sich im betroffenen Bereich sowie im 1. Obergeschoss noch Personen befinden sollten, die sich nicht selbstständig retten konnten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Brandrauch drang aus den Fenstern im Erdgeschoss und Bewohner machten sich an einem Fenster im 1. Obergeschoss bemerkbar. Aufgrund der offenen Bauweise innerhalb des Wohnhauses konnte sich der Brandrauch über beide Geschosse ausbreiten, so dass sich die Personen aus dem 1. Obergeschoss nicht selbstständig über die Treppe retten konnten. Sofort wurde eine Menschenrettung über tragbare Leitern eingeleitet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine Person im Erdgeschoss befand, wurde der Angriffstrupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Glücklicherweise befand sich die Person nicht in der betroffenen Nutzungseinheit, sondern konnte durch einen weiteren eingesetzten Trupp über einen rauchfreien Bereich ins Freie gebracht werden. Alle Bewohner wurden rettungsdienstlich versorgt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Verlauf des Einsatzes konnten ein Hund und mehrere Katzen gerettet werden. Der Hund konnte bei Nachbarn untergebracht werden, die Katzen wurden als Freigänger nach Einsatzende im Garten freigelassen. Aufgrund des Brandereignisses musste der Strom abgeschaltet werden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), mehrere Sonderfahrzeuge des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, fünf Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

