FW-MG: Verkehrsunfall in der Innenstadt

Mönchengladbach-Gladbach, 23.06.2023, 11:44 Uhr, Bismarckstraße (ots)

Heute Vormittag ereignete sich auf der Kreuzung von Bismarck- und Steinmetzstraße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle, hatten bereits alle Personen die Fahrzeuge verlassen. Die Rettungskräfte der Feuerwehr untersuchten gemeinsam mit dem Notarzt noch vor Ort alle Beteiligten. Zwei beteiligte Personen mussten zur weiteren Behandlung in Mönchengladbacher Unfallkrankenhäuser gebracht werden. An der Einsatzstelle wurde während der Rettungsmaßnahmen der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Während des Einsatzes musste der gesamte Kreuzungsbereich gesperrt werden, wovon auch einige Buslinien betroffen waren. Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I(Neuwerk), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

