FW-MG: Brennende St. Martinsdekoration

Mönchgladbach-Rheindahlen Land, 12.11.2021, 21:15 Uhr, Dahlener Heide (ots)

Am Freitagabend bemerkten aufmerksame Bewohner der Dahlener Heide am Nachbarhaus einen Brand und alarmierten folgerichtig die Feuerwehr. Am Haus der Nachbarn hatte die St. Martins-Dekoration Feuer gefangen und den Rolladenbehang sowie Teile der Hausfassade und einen Blumenkasten in Brand gesetzt. Der Brand hatte bereits die Scheiben der Fenster zerstört. Das weitere Ausbreiten des Brandes wurde durch das beherzte Eingreifen der Nachbarschaft und der Hausbewohnerin verhindert. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester und befreite das Haus vom Brandrauch. Bis auf ein Zimmer ist das Haus weiter bewohnbar. Alle Hausbewohner wurden noch vor Ort durch den Notarzt untersucht, blieben jedoch unverletzt. Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 2 (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

