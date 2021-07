Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Windberg, 12.07.2021, 17:29 Uhr, Annakirchstrasse (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am frühen Nachmittag schwarzen Rauch aus den Kellerschächtend eines Nachbarhauses. Sofort klingelte er "Sturm" an allen Klingeln und konnte alle Bewohner zum Verlassen des Hauses bewegen. Als die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, brannten mehrere Mülltonnen in einem Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses. Dank einer Brandschutztür drang kein Rauch in den Treppenraum. Die Einsatzkräfte schlossen die offenen Wohnungstüren und bekämpften den Brand im Keller mit schwerem Atemschutz. Dank des besonnenen Handelns des Nachbarn, wurde der Brand frühzeitig erkannt, sodass niemand verletzt wurde und der Gebäudeschaden gering blieb. Während des einstündigen Einsatzes wurde die Annakirchstrasse für den Verkehr gesperrt.

Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 1 (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 2 (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell