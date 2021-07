Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, 07.07.2021, 12:56 Uhr, BAB 52 (ots)

Heute Mittag kam es zu einem Alleinunfall eines Pkw auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond, zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Anschlussstelle Neuwerk. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag das Unfallfahrzeug auf dem Dach. Der Fahrer hatte sich bereits sebständig aus dem Fahrzeug befreit. Ein zufällig an der Einsatzstelle vorbeifahrender Rettungswagen aus Aachen hatte bereits die Erstversorgung des Patienten, bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte aus Mönchengladbach, übernommen. Aufgrund des Unfallgeschehens konnten schwerere Verletzungen des Fahrers nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurde er zur weiteren Abklärung in eine Klinik im Stadtgebiet transportiert. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsstörungen im betroffenen Bereich der BAB 52.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell