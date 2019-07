Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unwetter mit Starkregen und Sturm trifft Mönchengladbach

Mönchengladbach, 20.07.2019, ab 15:00 Uhr, gesamtes Stadtgebiet (ots)

Heute Nachmittag hat ein Unwetter die Stadt Mönchengladbach nahezu flächendeckend getroffen. Es kam zu insgesamt 83 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet (Stand: 17:30 Uhr). Es wurden Straßen überflutet, Dächer beschädigt oder abgedeckt, Bäume umgestürzt oder Astwerk abgerissen.

In der Zedernstraße droht ein Baum in ein Mehrfamilienhaus zu stürzen. Der Baum wird mit Hilfe des Feuerwehrkrans gesichert und dann abgetragen. Die Zedernstraße ist derzeit voll gesperrt. In der Schützenstraße müssen ebenfalls Bäume durch die Feuerwehr gesichert und dann kontrolliert abgetragen werden.

Einige Straßen sind aufgrund von Wasseransammlungen blockiert; bitte passieren Sie unklare Wassertiefen nicht mit dem PKW. Das Wasser kann dabei in angrenzende Keller gedrückt werden. Bitte beachten Sie unbedingt die Sperrungen durch die Einsatzkräfte. Derzeit arbeitet die Feuerwehr noch offene Einsatzstellen ab.

WICHTIG! Bitte halten Sie die Notrufleitungen 112 für dringende Einsätze frei.

Eingesetzt sind alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr und Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum, 15 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und alle Führungsdienste der Berufsfeuerwehr, insgesamt rund 160 Einsatzkräfte. Die Abarbeitung der Gesamtlage wird vermutlich noch zwei Stunden andauern. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr werden durch Kräfte der Hilfsorganisationen mit Getränken versorgt.

Einsatzleiter. Branddirektor Dirk Schattka

