FW-MG: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Hardterbroich (Pesch), 07.07.2018, 09:58 Uhr, Alleestraße 48, (ots) - Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Gegen 10:00 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Mehrfamilienhaus an der Alleestraße gerufen. Eine Mieterin meldete der Leitstelle der Feuerwehr einen Küchenbrand in ihrer Wohnung im 2. Obergeschoss. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Nach der Erkundung wurde eine verrauchte Küche vorgefunden. Die Mieterin hatte in ihrer Küche auf einem Campinggaskocher gekocht. Aus bisher ungeklärter Ursache haben sich auf der Arbeitsplatte liegende Küchenutensilien und ein elektrischer Wasserkocher entzündet. Die Glutreste wurden abgelöscht und die Küche belüftet. Alle Bewohner konnten anschließend unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christoph Musch

