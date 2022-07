Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Schlussmeldung, Feuer in einem Gewerbebetrieb

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 13.Juli 2022, 17.15 Uhr ,Im Liefeld, Oberbilk

In einem schrottverarbeitenden Gewerbebetrieb geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Schrotthaufen in Brand und verursachte eine st arke Rauchentwicklung. Der Brandrauch war in mehreren Stadtteilen wahrnehmbar. Bei dem Feuer kamen keine Menschen zu Schaden.

Am Mittwochnachmittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf von mehreren besorgten Bürgern über eine starke Rauchentwicklung in einem Gewerbebetrieb informiert. Aufgrund der Meldung alarmierte der Disponent der Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Düsseldorf sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge stand der etwa 4 Meter hohe Schrotthaufen bereits in Flammen und erzeugte eine starke Rauchentwicklung welche über die Stadtteile Bilk, Oberbilk, Lierenfeld sowie Eller hinwegzog. Durch einen direkten und massiven Löschangriff konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Schrotthaufen auf dem Gelände des Betriebes verhindert werden. Der brennende Haufen wurde im weiteren Einsatzverlauf durch einen Bagger des Betriebes auseinandergezogen um noch vorhanden Glutnester abzulöschen. Aufgrund des Brandrauches wurde die Bevölkerung über die Warn-App NINA vor einer Geruchsbelästigung durch eine Brandgeschehen gewarnt.

Gegen 20.30 Uhr konnte der Einsatzleiter Entwarnung geben da das Feuer unter Kontrolle gebracht war und die Warnung der Bevölkerung konnte zurückgenommen werden. Um 23.00 Uhr kontrollierte ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Düsseldorf im Rahmen einer Brandnachschau den Schrotthaufen routinemäßig mit einer Wärmebildkamera. Da keine Glutnester mehr auffindbar waren fuhren die letzten der 60 eingesetzten Einsatzkräfte nach etwa fünfeinhalb Stunden zu ihren Standorten zurück.

