FW-DO: Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Do-Derne

Dortmund (ots)

Am 14.01.2024 gegen 5:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer "unklaren Feuermeldung" zur Kemminghauserstraße in Dortmund-Derne alarmiert. Vor Ort erkundeten die Einsatzkräfte ein ausgedehntes Brandereignis in einem leer stehenden Einfamilienhaus. Initial kontrollierte die Feuerwehr durch Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten das Innere des Gebäudes auf Personen, da es Hinweise auf mögliche Schlafplätze von Obdachlosen gab. Diese Kontrolle verlief negativ. Die Löscharbeiten im Gebäude wurden kurze Zeit später aus Sicherheitsgründen eingestellt, weitere Löscharbeiten erfolgten von Außen mithilfe von zwei Drehleiterfahrzeugen. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen sperrte die Polizei die Kemminghauserstraße. Eine mögliche Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort.

