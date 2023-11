Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ausgelöster Heimrauchmelder in Bochum-Werne

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am frühen Abend gegen 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandereignis in der Straße "Deutsches Reich" im Stadtteil Bochum-Werne gerufen, ausgelöst hatte ein Heimrauchmelder. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Verrauchung in einer Wohnung im 1. Obergeschoss zu sehen. Ein Trupp unter Atemschutz ging in die Wohnung vor, ein zweiter Trupp bereitete einen Löschangriff über eine tragbare Leiter vor. Die Verrauchung wurde durch angebranntes Essen in einer Mikrowelle ausgelöst, die Bewohnerin vom Atemschutztrupp ins Freie gebracht. Die Einsatzstelle wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet , die Bewohnerin konnte nach kurzer Betreuung durch den Rettungsdienst zurück in Ihre Wohnung. Es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell