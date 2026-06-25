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Polizei Essen

POL-E: Essen: Versuchter Raub auf Essener - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Vier bislang unbekannte Männer versuchten einen 20-jährigen Essener vergangene Woche Mittwoch (17. Juni) im Krupppark auszurauben. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 20-Jährige saß gegen Mitternacht auf einer Bank im Krupppark hinter dem Kronenberg Center, als vier Männer aus dem Inneren des Parks auf ihn zukamen und auf Englisch Geld von ihm forderten. Danach schlugen sie auf den 20-Jährigen ein. Kurz darauf flüchtete das Quartett ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Essener beschreibt die Männer als ca. 20-30 Jahre alt. Alle vier seien afrikanischer Herkunft und haben Englisch gesprochen. Der erste Täter sei etwa 1,90m groß, dünn und dunkel gekleidet gewesen. Der zweite Täter sei ebenfalls dunkel gekleidet gewesen, trug dazu aber eine pinke Cap, mutmaßlich der Marke Gucci. Der dritte habe eine Trainingsjacke der Marke Nike getragen und längere Zöpfe gehabt. Zum vierten Täter kann lediglich gesagt werden, dass er ebenfalls dunkel gekleidet war.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte per Telefon an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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